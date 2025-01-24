لاعب كوري مغمور يفوز ببطولة غراند سلام العالمية للجودو

Photo : YONHAP News

نجح لاعبُ الجودو الكوري الجنوبي "كيم دو هون"، المُصنف رقم 111 حسب الاتحاد الدولي لرياضة الجودو، في الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة "باريس غراند سلام 2025" للاتحاد الدولي للجودو.وفي المباراة النهائية للرجال لوزن 90 كيلوغراما، التي اقيمت أمس في العاصمة الفرنسية باريس، فاز "كيم" باللقب بعد تغلبه على نظيره الجورجي "لوكا مايسورادزي"، بطل العالم لعام 2023.ويعتبر "كيم" غير معروف ولم يحقق أي نتائج ملحوظة في المسابقات الدولية قبل هذه البطولة.وتعليقا على ذلك، أعرب كيم عن سعادته البالغة، لكنه قال أيضا إنه غير راضٍ بهذه النتيجة، وأكد أنه سيسعى للفوز بميداليات ذهبية في دورات الألعاب الآسيوية والعالمية القادمة.وفي اليوم نفسه، فاز اللاعب الكوري "لي سونغ يوب" بالميدالية الفضية أيضا بشكل مفاجئ الذي تنافس في فئة الرجال لوزن 100 كيلوغرام.وبذلك يكون المنتخب الوطني الكوري للجودو قد فاز بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في هذه المسابقة، محتلا المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة غراند سلام لعام 2025.