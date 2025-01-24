كوريا تعرب عن ارتياحها لتأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا

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أعرب "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري عن الارتياح بشأن قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر واحد.جاء ذلك في اجتماع للشؤون الاقتصادية الخارجية عقده تشيه صباح اليوم، بحضور وزيريْ الخارجية والصناعة ومسؤولي المكتب الرئاسي، حيث أعرب أيضا عن القلق من زيادة عدم اليقين في الصادرات والقطاعات الاقتصادية الكورية عند تفعيل الرسوم الجمركية الأمريكية وردود الفعل الدولية عليها، مشيرا إلى إمكانية توسيع تلك الإجراءات الجمركية لتشمل الاتحاد الأوربي وغيره في المستقبل. وقال إن الحكومة الكورية ستعمل كل ما بوسعها من أجل الاستجابة المنظمة للرسوم الجمركية المحتملة من أجل تقليل تداعياتها السلبية على الاقتصاد الكوري.وأوضح تشيه أنه سيتواصل بشكل فعال مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية من أجل توضيح الموقف الكوري ومراعاته في السياسات الأمريكية بقدر الإمكان.وبالإضافة إلى ذلك، أعرب تشيه عن عزمه إيجاد سبل للاستجابة من خلال تقاسم المعلومات ذات الصلة مع الدول الرئيسية ذات المواقف المشابهة لكوريا.ومن ناحية أخرى، تخطط الحكومة الكورية لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل حاليا في المكسيك وكندا.