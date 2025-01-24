رئيس هيئة الأركان الكورية يؤكد على أهمية الامتثال لاتفاقية الهدنة

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قام "كيم ميونغ سو" رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بجولة تفقدية ميدانية لفحص الاستعدادات على الجبهة الغربية، بعد أن ارتكبت كوريا الشمالية عدة استفزازات منذ بداية هذا العام.وصرحت هيئة الأركان المشتركة أمس بأن قائدها كيم زار كتيبة الفرقة الأولى للحرس العام ونقطة الحراسة الأمامية من أجل تشجيع الجنود هناك، ورافقه نائب قائد قيادة قوات الأمم المتحدة "ديريك ماكولي" خلال تلك الزيارة، حيث تتولى قوات الأمم المتحدة السلطة القضائية على المنطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاقية الهدنة.وأكد كيم أن الجيش الكوري الجنوبي سوف ينفذ نظاما متطورا للمراقبة والتحذير وفقا للمواقف المتغيرة، كما يستعد بشكل كامل للاستجابة الفورية في أي موقف، وأضاف أنه إذا ارتكبت كوريا الشمالية استفزازا ضد كوريا الجنوبية، فسوف يتم الرد عليها بحزم.بالإضافة إلى ذلك، أكد القائدان على أهمية الامتثال لاتفاقية الهدنة والحفاظ عليها، وشددا على سيادة جمهورية كوريا وحقها في الدفاع عن النفس.