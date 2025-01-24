انفجار في مبنىً سكني في موسكو يقيم فيه عدد من الكوريين

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لقي زعيم جماعة مسلحة موالية لروسيا ومطلوبة من قبل أوكرانيا، حتفه في انفجار في مبنى سكني يعيش فيه عدد من الكوريين في العاصمة الروسية موسكو.ووقع الانفجار في المبنى السكني الفاخر في شمال غرب موسكو في حوالي الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، مما أسفر عن مصرع شخصيْن وهما "أرمين سارغسيان" زعيم الجماعة المسلحة الموالية لروسيا، وأحد حراسه، وإصابة 3 آخرين من حراسه بجروح.وكان سارغسيان قد أسس جماعة شبه عسكرية موالية لروسيا في منطقة "دونيتسك" في شرق أوكرانيا، وظل يدعم روسيا في حربها في أوكرانيا، بحيث تمكنت روسيا من السيطرة حاليا على أكثر من 70% من منطقة "دونيتسك".وكانت هيئة الأمن الأوكرانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق "سارغسيان".ووصف المحققون الروس الحادث بأنه "اغتيال مخطط له بعناية".ويسكن في ذلك المبنى حوالي 60 كوريا، بمن فيهم دبلوماسيون ومقيمون كوريون، وبعض الإعلاميين والمطربين الروس.وقالت السفارة الكورية الجنوبية في روسيا إنه ليس هناك تقارير عن سقوط ضحايا كوريين، وطلبت من الكوريين المقيمين هناك الاهتمام بسلامتهم، بما في ذلك الامتناع عن زيارة المرافق العامة ذات مخاطر الإرهاب العالية.