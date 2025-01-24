رئيس البرلمان الكوري يطالب بتهدئة قلق المجتمع الدولي بشأن الأحكام العرفية

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قال "اوه وان شيك" رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إنه بعث برسالتين إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس المفوضية الأوربية، من خلال وفديْن برلمانيين سيزوران الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.ويتكون الوفد البرلماني الكوري الذي سيزور الولايات المتحدة من النواب "جونغ دونغ يونغ" و"كيم يونغ هو" و"وي سونغ لاك" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، والنائبين "جو كيونغ تيه" و"بيه جون يونغ" من حزب قوة الشعب الحاكم، بينما يتكون الوفد الآخر من النواب "هان جونغ إيه" و"كوان تشيه سُنغ"، و"باك سانغ هيوك" من الحزب المعارض، والنائبين "ريو سانغ بوم" و"كيم ميه إيه" من الحزب الحاكم.ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الأول بعدد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 15 من شهر فبراير الجاري، بينما سيتلقي الوفد المرسل إلى الاتحاد الأوربي بكبار المسؤولي في الاتحاد في الفترة من 5 إلى 12 من فبراير.وطلب رئيس البرلمان الكوري من الوفدين الخاصين تسوية القلق لدى المجتمع الدولي تجاه كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وتطورات قضية عزل الرئيس، والتأكيد على أن البرلمان الكوري سينجح في استعادة الديمقراطية بوتيرة سريعة في كوريا.