20% انخفاضا سنويا في التوظيف في الشركات العامة الكورية

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انخفض التوظيف في الشركات العامة في كوريا الجنوبية بمعدل سنوي بلغ 20% على مدار عامين ونصف العام بدءا من عام 2022.جاء ذلك في نتائج تحليل التوظيف في 339 شركة ووكالة عامة بواسطة مؤشر "ليدرز" لتتبع الشركات.ووفقا للتحليل الذي صدر أمس الثلاثاء، انخفض عدد العاملين الدائمين في المؤسسات العامة بنسبة 1.2%، أو حوالي 4600 شخص، على مدار الفترة بأكملها، بعدما كان حوالي 400 ألف في عام 2022. لكن عدد العمال الدائمين الجدد انخفض بحوالي 20% كل عام، من 24 ألفا و500 في عام 2022، إلى 22 ألفا في عام 2023، ثم 13 ألفا و350 في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.وخلال تلك الفترة، قلصت 223 شركة عامة التوظيفات الجديدة، بينما زادت 99 شركة من التوظيف.