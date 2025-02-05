الحكومة الكورية تنفذ خطة استجابة اقتصادية نشطة في الربع الأول من العام

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قال القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" إن الحكومة ستنفذ خطة استجابة اقتصادية نشطة خلال الربع الأول من هذا العام، بدءا من الأسبوع الجاري.وأعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري عن ذلك أمس الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الحكومي في سيول، مشددا على الحاجة إلى تنفيذ السياسات في الوقت المناسب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة.وقال تشيه إن الحكومة ستتحقق من حالة الاقتصاد ورفاهية عامة الناس كل أسبوع خلال الربع الأول من العام. وأضاف أن الحكومة ستنتج وتنفذ بسرعة تدبيرا واحدا على الأقل ذا أهمية كل أسبوع، في مجالات رئيسية مرتبطة بجودة حياة الناس، مثل الوظائف والإسكان والتمويل الأصغر والأسعار والاستجابات الخاصة بحروب التعريفات الجمركية.كما دعا تشيه البرلمان إلى التعامل مع مشروعات القوانين الرئيسية هذا الشهر، مثل مشروع قانون أشباه الموصلات الخاص.