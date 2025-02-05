كاكاو تعلن عن إبرام مشاركة مع أوبن إيه آي

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة كاكاو، التي تشغل خدمة الرسائل الفورية عبر الهاتف المحمول في كورياالجنوبية، عن إقامة مشاركة استراتيجية مع شركة "أوبن إيه آي" من أجل استخدام منصة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" كجزء من خدماتها.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة كاكاو "تشونغ شين آه" عن ذلك القرار أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في أحد الفنادق في سيول، حيث قال إن "كاكاو" تعتزم التعاون مع "أوبن إيه آي" لجعل جميع الخدمات التي يمكن تخيلها في عصر الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة من خلال تأمين أفضل تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي. وأضاف أن كاكاو ستدمج "تشات جي بي تي" في خدمات مختلفة تخطط لإطلاقها، بما في ذلك خدمة "كانانا"، وهي عبارة عن تطبيق للرسائل الفورية قائم على الذكاء الاصطناعي.وأكد تشونغ أن الشركتين تعملان على تطوير خدمات لمستخدمي كاكاو البالغ عددهم حوالي 50 مليونا.