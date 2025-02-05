فريق كوريا يصل إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة

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وصل فريق كوريا الجنوبية إلى مدينة هاربين الصينية، حيث من المقرر أن تقام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة لأول مرة منذ ثماني سنوات.وهبطت البعثة الرئيسية للفريق، بقيادة "تشيه هونغ هون"، في مطار "تايبينغ" الدولي بعد ظهر أمس الثلاثاء.وقد بدأ الرياضيون المتنافسون في هوكي الجليد والتزلج السريع على المضمار القصير والكيرلنغ والتزلج السريع، في الوصول يوم السبت، بينما من المقرر أن يصل آخرون في التزلج على الجبال والتزلج على الجليد والتزلج الحر اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يتنافس حوالي ألف و300 رياضي يمثلون 34 دولة على 64 ميدالية ذهبية في أحد عشر حدثا رياضيا.وفي دورة الألعاب الآسيوية الشتوية السابقة في مدينة "سابورو" اليابانية في عام 2017، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بـ16 ميدالية ذهبية و18 فضية و16 ميدالية برونزية. وسوف يبدأ حفل افتتاح دورة هذا العام في الساعة 9 من مساء بعد غد الجمعة بتوقيت كوريا، وسوف تستمر هذه الدورة حتى يوم 14 فبراير.