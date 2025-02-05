استمرار موجة البرد في كوريا مع توقعات بتساقط ثلوج كثيفة

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استمرت موجة البرد الشديد في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مع إصدار تنبيهات من البرد في معظم أنحاء البلاد.وانخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 23 درجة مئوية تحت الصفر في هونغ صونغبمقاطعة كانغ وان، و15 درجة تحت الصفر في جيتشون في شمال تشونغ تشُنغ، وبونغ هوا في شمال مقاطعة كيونغ سانغ صباح اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أيضا أن تظل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر أقل من نقطة التجمد عند حوالي خمس درجات تحت الصفر في المنطقة الوسطى.ومن المرجح أن تستمر موجة البرد حتى نهاية هذا الأسبوع، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الصباح إلى 12 درجة تحت الصفر في سيول يومي الخميس والجمعة.وقد تم إصدار تحذيرات من الثلوج الكثيفة في مناطق جولا وجزيرة جيجو، حيث من المتوقع أن تشهد أجزاء من تلك المناطق تساقط ثلوج بمعدلات تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة سنتيمترات في الساعة، بحيث تصل في المناطق الجبلية في جزيرة جيجو إلى أكثر من 20 سنتيمترا حتى صباح الغد الخميس، بينما من المتوقع أن تشهد مقاطعة جولا أكثر من 15 سنتيمترا، وعشرة سنتيمترات في المناطق الساحلية الغربية لمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.