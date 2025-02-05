يون يعترف بإرسال قوات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات بعد فرض الأحكام العرفية

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قال الرئيس "يون صوك يول" إنه أمر بإرسال قوات إلى مكاتب اللجنة الوطنية للانتخابات في أثناء فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وأدلى يون بهذه التصريحات في الجلسة الخامسة لمحاكمته أمام المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء.وقال الرئيس يون إنه أمر وزير الدفاع آنذاك "كيم يونغ هيون" بإرسال قوات إلى مكاتب اللجنة الوطنية للانتخابات، وأضاف أن الإرسال لم يكن المقصود منه إجراء أي تحقيقات جنائية، بل التحقق من أنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للانتخابات وكيفية تشغيلها. وادعى يون أنه أصدر الأمر إلى كيم في أثناء مناقشة الأحكام العرفية يوم 29 أو 30 نوفمبر.وقال يون إنه عندما تلقى تقارير عن حالات تزوير الانتخابات بصفته مدعيا عاما، رأى العديد من بطاقات الاقتراع غير المفهومة والمزيفة، ولهذا السبب فكر لفترة طويلة في مشاكل تزوير الانتخابات.وقال يون أيضا إنه لم يخبر وزراء الحكومة قبل إعلان الأحكام العرفية بأن ذلك الإعلان كان بمثابة "تحذير".