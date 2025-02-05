مسؤول سابق في وكالة المخابرات يشهد ضد الرئيس يون في محاكمة العزل

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قال مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات الوطنية الكورية أمس الثلاثاء إنه تلقى أمرا من الرئيس يون صوك يول باعتقال سياسيين في ليلة 3 ديسمبر، عندما أصدر يون مرسوم الأحكام العرفية.جاء ذلك خلال تقديم "هونغ جانغ وان" النائب الأول السابق لمدير جهاز المخابرات الوطني، لشهادته خلال جلسة الاستماع الخامسة لمحاكمة الرئيس يون في المحكمةالدستورية.وعندما سُئل عما إذا كان يون قد أمره بالعمل مع قيادة مكافحة المخابرات الدفاعية "لجمعهم كلهم" في مكالمة هاتفية في ليلة الأحكام العرفية، أجاب هونغ بالإيجاب.وقال هونغ إنه نظرا لأن يون لم يحدد أبدا من يجب اعتقاله، فقد اتصل هونغ بـ"يو إين هيونغ" رئيس قيادة مكافحة المخابرات الدفاعية آنذاك، الذي قدم شفهيا قائمة بالسياسيين.لكن يون نفى إصدار أوامر باعتقال السياسيين، قائلا إنه أجرى مكالمة هاتفية مع هونغ "لتشجيعه" وأنه أمر هونغ بدعم لجنة التنسيق المحلية في اعتقال "الجواسيس".