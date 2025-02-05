ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.2% خلال يناير

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ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 2% في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 115.71 نقطة في يناير، بزيادة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل الرقم هذا أكبر زيادة سنوية منذ يوليو، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2.6%.وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك كانت قد ارتفعت بنسبة 1.6% في سبتمبر، وهبطتإلى نطاق 1% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف، وظلت في هذا المستوى للأشهر الأربعة التالية.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1.9% في يناير، في حين ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 7.3% على أساس سنوي.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% في يناير مقارنة بالعام الماضي.