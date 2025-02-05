ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.2% خلال يناير

ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 2% في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 115.71 نقطة في يناير، بزيادة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويمثل الرقم هذا أكبر زيادة سنوية منذ يوليو، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2.6%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك كانت قد ارتفعت بنسبة 1.6% في سبتمبر، وهبطت
إلى نطاق 1% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف، وظلت في هذا المستوى للأشهر الأربعة التالية.
وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1.9% في يناير، في حين ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% في يناير مقارنة بالعام الماضي.