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الاقتصادية

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.2% خلال يناير

Write: 2025-02-05 10:55:47

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.2% خلال يناير

Photo : YONHAP News

ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 2% في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 115.71 نقطة في يناير، بزيادة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويمثل الرقم هذا أكبر زيادة سنوية منذ يوليو، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2.6%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك كانت قد ارتفعت بنسبة 1.6% في سبتمبر، وهبطت

إلى نطاق 1% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف، وظلت في هذا المستوى للأشهر الأربعة التالية.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1.9% في يناير، في حين ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% في يناير مقارنة بالعام الماضي.
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