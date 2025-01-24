القائم بأعمال الرئيس يقيم مأدبة غذاء لسفراء 10 دول

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أعرب "تشيه سانغ موك" القائم بأعمل الرئيس الكوري عن عزم الحكومة الكورية إدارة شؤون الدولة بشكل مستقر ومواصلة التعاون مع الدول التي تتعاون معها كوريا الجنوبية في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة النووية.وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات خلال مأدبة غداء أقامها أمس الثلاثاء لسفراء 10 دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك وأستراليا.وأكد "تشيه" أن الشركات الكورية تتمتع بقدرات تنافسية عالية في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة النووية، معربا عن استعدادها لدعم المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الكورية.ودعا السفراء المشاركين إلى إبداء الثقة والدعم لمرونة الديمقراطية في كوريا الجنوبية ولنظامها الاقتصادي القوي.ومن جانبهم، أعرب السفراء عن دعم حكوماتهم لكوريا الجنوبية، مؤكدين أن حكوماتهم ستواصل الحفاظ على العلاقات الودية مع كوريا الجنوبية من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى.