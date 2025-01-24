4.5 مليار دولار انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في يناير

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شهد احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي انخفاضا بأكثر من 4.5 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 411 مليار دولار على أساس نهاية يناير، بانخفاض مقداره 4 مليارات و580 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في آخر شهر ديسمبر.وأرجع التقرير السبب في انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى قيام المؤسسات المصرفية بسحب ودائعها بالعملات الأجنبية، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف التقلبات في سوق صرف العملات الأجنبية.وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي على أساس نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بينما احتلت الصين المرتبة الأولى بـ3 تريليونات و202.4 مليار دولار، وتلتها اليابان بتريليون و230.7 مليار دولار.