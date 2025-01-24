القوات الكورية الشمالية لا تزال موجودة في ساحة المعركة في كورسك

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وسط تقارير تفيد بأن القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا انسحبت مؤقتا من خط المواجهة، قال مدير إدارة المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية إن حوالي 8 آلاف جندي كوري شمالي لا يزالون يقاتلون في منطقة كورسك الروسية.ونفى الجنرال "كيريلو بودانوف" مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية في مقابلة مع صحيفة "وور زون" العسكرية صحة التقارير التي تفيد بأن القوات الكورية الشمالية غابت من خط المواجهة خلال الأسابيع الماضية.وأضاف "بودانوف" أن عدد الجنود الكوريين الشماليين في كورسك شهد انخفاضا، وأن أوكرانيا تقوم بتحليل السبب في ذلك.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد قالت يوم الثلاثين من يناير إن القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك، تكبدت خسائر كبيرة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات لإعادة التدريب من أجل تحسين فعاليتها القتالية.ومن جانبها، قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إنها رصدت غيابا للقوات الكورية الشمالية في منطقة كورسك الروسية منذ منتصف يناير، موضحة أن أحد الأسباب المحتملة لاختفاء تحركات القوات الكورية الشمالية من ساحة القتال هو وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.