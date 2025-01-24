الشرطة تستجوب رئيس الوزراء في إطار تحقيقات الأحكام العرفية

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استجوبت الشرطة أمس الثلاثاء رئيس الوزراء "هان دوك سو" ضمن تحقيقاتها في محاولة الرئيس "يون صوك يول" فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.وكانت تلك هي المرة الثانية التي تستجوب فيها الشرطة رئيس الوزراء "هان"، بعد استجوابه في ديسمبر.وقال فريق التحقيق الخاص اليوم الأربعاء إن "هان" الذي يواجه اتهامات بالتمرد، تم استدعاؤه واستجوابه كمشتبه به بعد ظهر أمس الثلاثاء.وفي الاستجواب الثاني الذي استمر أكثر من 9 ساعات، سألت الشرطة "هان" عمّا حدث في ليلة الثالث من ديسمبر، بما في ذلك اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان الرئيس "يون" الأحكام العرفية.كما سألت الشرطة رئيس الوزراء الموقوف عن العمل عما إذا كان على علم بتعليمات الرئيس "يون" المزعومة بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض وسائل الإعلام في أثناء سريان الأحكام العرفية.وقد شغل "هان" منصب الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس "يون" من قبل البرلمان يوم الرابع عشر من ديسمبر، لكن البرلمان قام بعزل "هان" أيضا في أواخر ديسمبر، وهو موقوف حاليا عن العمل.