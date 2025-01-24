الحكومة الكورية تنشيء صندوقا خاصا لدعم صناعات البطاريات والتكنولوجيا الحيوية

Photo : YONHAP News

قال "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري إن الحكومة قررت إنشاء صندوق نقدي ضخم لدعم الصناعات الاستراتيجية المتطورة، بما في ذلك صناعات البطاريات والتكنولوجيا الحيوية.وكشف "تشيه" عن هذه الخطة خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث قال إن الصندوق المقترح سيتم إنشاؤه في بنك التنمية الكوري بقيمة تزيد عن 34 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليار دولار.وأضاف أن الحكومة ستتخذ تدابير دعم مختلفة، مثل القروض منخفضة الفائدة، على أن يتم وضع خطة مفصلة لإنشاء الصندوق في أسرع وقت، وأن تتم مناقشة التشريعات ذات الصلة مع البرلمان في شهر مارس.وتعهد "تشيه" بتوسيع الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصنع مكونات ومواد ومعدات الصناعات عالية التقنية.وقال إن الحكومة ستعقد اجتماعا للجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي في فبراير لمناقشة استراتيجية تفصيلية تستهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.