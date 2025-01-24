92 % من الكوريين يرون أن الصراع بين التقدميين والمحافظين يمثل أخطر صراع اجتماعي

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تبين أن الكوريين يرون أن الصراع السياسي بين الفئتين التقدمية والمحافظة يمثل أخطر صراع اجتماعي تشهده كوريا الجنوبية.وطبقا لنتائج مسح أجراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس من عام 2023 على 3950 من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و75 عاما، أعرب 9 من بين كل 10 مشاركين عن اعتقادهم بأن الصراعات السياسية تعد الأكثر خطورة من بين الصراعات الاجتماعية المختلفة.وأشارت نتائج المسح إلى أن 92.3% من المشاركين في المسح قالوا إن الصراعات السياسية بين الفئتين التقدمية والمحافظة تشكل أخطر صراع إجماعي في البلاد.ومن بين الصراعات الاجتماعية الأخرى التي يرى الكوريون أنها خطيرة: الصراعات بين العمال النظاميين وغير النظاميين، والصراعات بين العمال وأصحاب الشركات، والصراعات بين الأغنياء والفقراء، والصراعات بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الصراعات الجغرافية الإقليمية.كما أشارت نتائج المسح إلى أن الاختلافات في الانتماءات السياسية تؤثر تأثيرا سلبيا على علاقات الحب والزواج والتجمعات بين الأصدقاء.