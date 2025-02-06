الحكومة الكورية تحث المسؤولين على الحذر عند استخدام منصات الذكاء الاصطناعي

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حثت الحكومة الكورية المسؤولين الحكوميين على توخي الحذر عند استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، وسط الانتقادات بأنها تفرط في جمع معلومات المستخدمين.وقالت وزارة الداخلية الكورية أمس الأربعاء إنها أرسلت وثيقة رسمية إلى الحكومة المركزية و17 حكومة محلية أول من أمس تدعو فيها إلى توخي الحذر من تطبيق "ديب سيك" و"تشات جي بي تي" وغيرهما من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وعلى الرغم من أن الوزارة لم تحظر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه، إلا أنها حثت المسؤولين على عدم مشاركة المعلومات الشخصية، وعدم الوثوق في جميع نتائج عمليات البحث باستخدام هذه البرامج. وقد أرسلت وكالة المخابرات الوطنية أيضا إشعارا رسميا مماثلا إلى الوكالات الحكومية على مختلف المستويات.وفي الوقت الذي تسعى فيه دول مثل أستراليا واليابان إلى فرض قيود على استخدام برنامج "ديب سيك"، حظرت شركات عامة وخاصة في كوريا الجنوبية، مثل شركة "كاكاو" وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية استخدام هذه المنصة الصينية.ولم تستجب الشركة المطورة لخدمة "ديب سيك" حتى الآن لطلب لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية للتحقق من طرق جمع المعلومات الشخصية وكيفية إدارتها وتخزينها.