المحكمة الدستورية تستجوب رئيس الشرطة في محاكمة عزل الرئيس يون

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حددت المحكمة الدستورية يوم 13 فبراير لاستجواب مفوض الشرطة الجنرال "جو جي هو" كشاهد خلال محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، بعد أن لم يحضر الجلسة السابقة يوم 23 يناير.وفي إحاطة صحفية أمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية "جون جيه هيون" إنه في حالة رفض "جو" حضور جلسة الاستماع القادمة، متذرعا بأسباب صحية وتأثير شهادته على محاكمته الجنائية، كما فعل في المرة السابقة، فمن المرجح أن تبت المحكمة في شرعية هذه الأسباب.وخلال الجلسة الثامنة للمحاكمة يوم 13 فبراير، تخطط المحكمة لاستجواب قائد الشرطة، وكذلك الرئيس السابق لوكالة شرطة العاصمة "كيم بونغ شيك"، ومدير وكالة المخابرات الوطنية "جو تيه يونغ".وقالت المتحدثة باسم المحكمة إنه من المتوقع أن يدلي "بارك جون سوب" كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية، والذي سيمثل كشاهد في جلسة استماع اليوم الخميس، بشهادته بشأن تخفيض ميزانية الحكومة لعام 2025 الذي سعت إليه المعارضة.وردا على سؤال حول طلب "يون" عقد جلسة استماع مرة واحدة في الأسبوع، بدلا من مرتين؛ قالت المتحدثة إن المحكمة ليس لديها موقف بشأن الطلب.