الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

اللجنة البرلمانية التي تحقق في التمرد تفشل في استجواب الرئيس يون

Write: 2025-02-06 09:50:22

اللجنة البرلمانية التي تحقق في التمرد تفشل في استجواب الرئيس يون

Photo : YONHAP News

فشلت اللجنة البرلمانية الخاصة التي تحقق في التمرد المزعوم في سياق فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر في إجراء تحقيق مع الرئيس "يون صوك يول" ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي.
وبعد أن رفض كل من "يون" و"كيم" التعاون صباح أمس الأربعاء، أصدر رئيس اللجنة، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "آن كيو باك"، بيانا للتعبير عن الأسف، واتهمهما بعرقلة الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة، وقال إن "يون" و"كيم" بصفتهما مسؤولين حكوميين وقادة مشتبه بهما في التمرد المزعوم، فإن من الواجب والمسؤولية الإدلاء بشهادتهما أمام الجمهور.
وأشار نواب آخرون من المعارضة في اللجنة إلى أن الرئيس والوزير السابق يواصلان تجاهل البرلمان، بينما يحضران جلسات المحكمة الدستورية في محاولة واضحة للتلاعب بالرأي العام من خلال الادعاء بتزوير الانتخابات.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي "هان بيونغ دو"، العضو البارز في الحزب المعارض ضمن اللجنة، إن اللجنة تخطط لتقديم شكاوى ضد "يون" و"كيم"، وأنها قد تعلق وتمدد فترة التحقيق في أثناء محاكمة العزل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;