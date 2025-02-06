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السياسية

أول مباحثات بين مستشاريْ الأمن القومي الكوري والأمريكي منذ انطلاق إدارة ترامب

Write: 2025-02-06 09:51:04

أول مباحثات بين مستشاريْ الأمن القومي الكوري والأمريكي منذ انطلاق إدارة ترامب

Photo : YONHAP News

أجرى مستشار الأمن القومي الكوري "شين وان شيك" مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي الجديد "مايك والتز"، واتفقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وقال المكتب الرئاسي اليوم الخميس إن "شين" و"والتز" تحدثا هاتفيا مساء أمس الأربعاء، في أول مباحثات من نوعها منذ انطلاق إدارة دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، والتعاون الثلاثي مع اليابان.
وقدم "شين" تهنئة إلى "والتز" على تنصيبه مستشارا للأمن القومي الأمريكي، وقال إنه متأكد من أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيزداد قوة في ظل إدارة "ترامب".
وردا على ذلك، أعرب "والتز" عن أمله في توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واتفق الجانبان على الاجتماع في واشنطن في قريبا لإجراء المزيد من المناقشات المعمقة.

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