وزارات الدفاع والخارجية والتجارة تمنع الوصول إلى موقع ديب سيك الصيني

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حظرت وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في كوريا الجنوبية الوصول إلى منصة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" بسبب مخاوف أمنية.ووفقا لمسؤولين حكوميين أمس الأربعاء، قررت الوزارات حظر الوصول إلى "ديب سيك" في أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكات الخارجية، وفقا لتقديرها الخاص.وتتعامل الوزارات الثلاث مع الكثير من المعلومات السرية الحساسة المتعلقة بالشؤون الخارجية والتجارة.ويأتي هذا الحظر وسط مخاوف من احتمال تسرب معلومات حساسة في أثناء استخدام منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الصينية.وفي الوقت نفسه، أرسلت وزارة الداخلية وثيقة رسمية إلى الحكومة المركزية و17 حكومة محلية تحث فيها المسؤولين الحكوميين على توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تطبيق "ديب سيك" و"تشات جي بي تي" والمنصات المماثلة الأخرى.