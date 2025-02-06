كوريا تُحقق ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري في عام 2024

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سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري في تاريخها خلال العام الماضي، مع زيادة صادرات أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي وانخفاض قيمة الواردات.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ فائض الحساب الجاري لعام 2024 حوالي 99.04 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى فائض سنوي باستثناء عام 2015.ويعد فائض العام الماضي أكبر بـ3 أضعاف الفائض المسجل في عام 2023، ويتجاوز توقعات البنك المركزي البالغة 90 مليار دولار.وسجل حساب السلع فائضا قدره 100.13 مليار دولار في عام 2024، حيث نمت الصادرات بنسبة 8.2% بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.6% عن العام الأسبق.وبالنسبة لشهر ديسمبر، سجلت كوريا فائضا في الحساب الجاري بلغ 12.37 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل في أشهر ديسمبر على الإطلاق.