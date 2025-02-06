توقعات بتساقط ثلوج على بعض مناطق كوريا مع استمرار موجة البرد

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من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة التي تجتاح كوريا الجنوبية حاليا حتى مطلع الأسبوع القادم، مع توقعات بتساقط ثلوج في المنطقة الوسطى اليوم الخميس.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس أن درجات الحرارة الصغرى صباحا في سيول ستنخفض إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر حتى يوم السبت، قبل أن ترتفع إلى المستويات الموسمية بحلول يوم الثلاثاء.ووسط موجة البرد القارس على مستوى البلاد، من المتوقع أن ينتشر تساقط الثلوج، الذي تركز حتى الآن على منطقة "جولا" وجزيرة "جيجو"، ليشمل المنطقة الوسطى بعد ظهر اليوم الخميس.ومن المتوقع أن تشهد سيول والمناطق المحيطة بها تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها بين سنتيمتر واحد و5 سنتيمترات بحلول الغد الجمعة، ومن المرجح أن تتلقى معظم أجزاء المنطقة الوسطى من 3 إلى 8 سنتيمترات من الثلوج.ومن المتوقع تساقط أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج على مقاطعة شمال "جولا" والمناطق الساحلية الغربية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".