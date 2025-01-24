الحكومة الكورية تعرب عن تأييدها لدور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

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صرحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بأنها تدعم دور وجهود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.وقال مسؤول في الوزارة اليوم تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، إن الحكومة الكورية سوف تشارك بشكل فعال في جهود مجلس حقوق الإنسان.يذكر أن كوريا الجنوبية ضمن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال العام الجاري وحتى عام 2027.وقال المسؤول إن الحكومة الكورية سوف تشارك بنشاط في المناقشات حول قضايا حقوق الإنسان الدولية الرئيسية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وجهود المجتمع الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما ستقود المناقشات حول أجندات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك التقنيات الجديدة وحقوق الإنسان، والحكومات المحلية وحقوق الإنسان.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد وقع أول من أمس أمرا تنفيذيا للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.