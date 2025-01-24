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السياسية

الحكومة الكورية تعرب عن تأييدها لدور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

Write: 2025-02-06 13:50:20Update: 2025-02-06 14:14:55

الحكومة الكورية تعرب عن تأييدها لدور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

صرحت  وزارة  الخارجية في  كوريا  الجنوبية بأنها  تدعم  دور  وجهود  مجلس  حقوق  الإنسان التابع  للأمم  المتحدة من  أجل  حماية  وتعزيز  حقوق  الإنسان  في  جميع  أنحاء  العالم.
وقال  مسؤول  في  الوزارة  اليوم  تعليقا  على  قرار  الرئيس الأمريكي  "دونالد  ترامب" بالانسحاب  من  مجلس  حقوق  الإنسان، إن  الحكومة  الكورية سوف  تشارك  بشكل  فعال  في  جهود  مجلس  حقوق  الإنسان.
يذكر  أن  كوريا  الجنوبية  ضمن  الدول  الأعضاء في  مجلس  حقوق  الإنسان  التابع للأمم  المتحدة  خلال  العام  الجاري وحتى  عام  2027.
وقال  المسؤول  إن  الحكومة  الكورية سوف  تشارك  بنشاط  في  المناقشات حول  قضايا  حقوق  الإنسان  الدولية الرئيسية،  بما  في  ذلك  قضية  حقوق  الإنسان في  كوريا  الشمالية، وجهود  المجتمع  الدولي لحماية  وتعزيز  حقوق  الإنسان،  كما  ستقود  المناقشات حول  أجندات  حقوق  الإنسان  الرئيسية، بما  في  ذلك  التقنيات  الجديدة وحقوق  الإنسان،  والحكومات المحلية  وحقوق  الإنسان.
الجدير  بالذكر  أن  الرئيس  الأمريكي ترامب  كان  قد  وقع  أول  من  أمس  أمرا  تنفيذيا للانسحاب  من  مجلس  حقوق  الإنسان التابع  للأمم  المتحدة.
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