افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين غدا الجمعة

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ستُفتتح غدا الجمعة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في مدينة "هاربين" الصينية، باعتبارها مهرجانا شتويا يضم 4.7 مليار آسيوي.وسوف تنطلق هذه الدورة، التي تقام لأول مرة منذ 8 أعوام بعد دورة "سابورو" في اليابان في عام 2017، في الساعة التاسعة من مساء الغد الجمعة، في مركز هاربين الدولي للمؤتمرات والمعارض الرياضية.وكان من المقرر أن تقام هذه الدورة في عام 2021، ولكن تم تأجيلها بسبب صعوبات في اختيار المدينة المضيفة بسبب جائحة كورونا.وسوف يتولى إدارة حفل الافتتاح الذي يقام غدا المخرج "شيا شياولان" الذي كان المدير العام لحفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين وحفل افتتاح وختام دورة الألعاب الآسيوية لعام 2022 في هانغتشو، حيث يهدف المخرج الصيني لإبراز سحر مدينة هاربين، المعروفة باسم "مدينة الجليد"، من خلال الإضاءة الرائعة والتكنولوجيا.وتحت شعار "حلم الشتاء والحب في آسيا"، تشهد منافسات الدورة مشاركة حوالي ألف و300 رياضي من 34 دولة، وهو أكبر عدد في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية الشتوية، سيتنافسون على 64 ميدالية ذهبية.وتشارك كوريا الجنوبية بوفد مكون من 222 عضوا، منهم 148 لاعبا، وتسعى للحصول على المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي، من خلال الفوز بـ11 ميدالية ذهبية على الأقل.