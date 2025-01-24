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الرياضة

افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين غدا الجمعة

Write: 2025-02-06 13:50:43Update: 2025-02-06 14:15:15

افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين غدا الجمعة

Photo : YONHAP News

ستُفتتح  غدا  الجمعة دورة  الألعاب  الآسيوية الشتوية  في  مدينة  "هاربين"  الصينية، باعتبارها  مهرجانا  شتويا  يضم  4.7  مليار  آسيوي.
وسوف  تنطلق  هذه  الدورة،  التي  تقام  لأول  مرة  منذ  8  أعوام  بعد  دورة  "سابورو"  في  اليابان  في  عام  2017،  في  الساعة التاسعة  من  مساء  الغد  الجمعة، في  مركز  هاربين الدولي  للمؤتمرات  والمعارض الرياضية.
وكان  من  المقرر أن  تقام  هذه  الدورة  في  عام  2021،  ولكن  تم  تأجيلها  بسبب  صعوبات  في  اختيار  المدينة المضيفة  بسبب  جائحة  كورونا.
وسوف  يتولى  إدارة  حفل  الافتتاح الذي  يقام  غدا  المخرج  "شيا شياولان"  الذي  كان  المدير  العام  لحفل  ختام  دورة  الألعاب الأولمبية  الشتوية  لعام  2022  في  بكين  وحفل  افتتاح  وختام  دورة  الألعاب الآسيوية  لعام  2022  في  هانغتشو، حيث  يهدف  المخرج الصيني  لإبراز  سحر  مدينة  هاربين، المعروفة  باسم  "مدينة الجليد"،  من  خلال  الإضاءة  الرائعة والتكنولوجيا.
وتحت  شعار  "حلم الشتاء  والحب  في  آسيا"،  تشهد  منافسات  الدورة مشاركة  حوالي  ألف  و300  رياضي  من  34  دولة،  وهو  أكبر  عدد  في  تاريخ  دورات  الألعاب الآسيوية  الشتوية،  سيتنافسون على  64  ميدالية ذهبية. 
وتشارك  كوريا  الجنوبية بوفد  مكون  من  222  عضوا،  منهم  148  لاعبا،  وتسعى  للحصول  على  المركز  الثاني للمرة  الثانية  على  التوالي،  من  خلال  الفوز  بـ11  ميدالية ذهبية  على  الأقل.
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