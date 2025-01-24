بدء جلسة الاستماع السادسة في محاكمة عزل الرئيس يون اليوم

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اِفتتحت المحكمة الدستورية جلسة الاستماع السادسة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول" في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، حيث يقوم "كيم هيون تيه" قائد مجموعة المهام الخاصة رقم 707 التابعة لقيادة الحرب الخاصة، و"كواك جونغ كُن" القائد السابق لقيادة الحرب الخاصة في الجيش، و"باك تشون سوب" السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية في المكتب الرئاسي، بالإدلاء بشهاداتهم بالتناوب في جلسة اليوم.وبما أن كيم وكواك قاما بحشد القوات العسكرية في أثناء الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الماضي، فمن المرجح أن تكون القضية هي ما إذا كان الهدف من ذلك هو إغلاق البرلمان.وكان كيم، الذي ظهر كشاهد في الساعة العاشرة والنصف صباحا، هو الشخص الذي كشف من خلال "إعلان الضمير" بعد الأحكام العرفية أن القوات تم نشرها في البرلمان في وقت الأحكام العرفية تحت إشراف وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون". وظل كواك يصر على أنه تلقى تعليمات من الرئيس يون بسحب أعضاء البرلمان. كما دحّض مرارا ادعاء وزير الدفاع السابق بأنه أمر بسحب "عملاء" وليس "أعضاء البرلمان".ومع حضور كل منهما كشاهدين رئيسيين، من المتوقع أن تكون جلسة اليوم نقطة تحول في محاكمة عزل الرئيس يون.