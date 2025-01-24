تباين الآراء العامة حول قضية عزل الرئيس يون والثقة في المحكمة الدستورية

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام اليوم أن 55% من المشاركين قالوا إن المحكمة الدستورية يجب أن تؤيد عزل الرئيس "يون صوك يول"، بينما عارض ذلك 40% منهم.وتبين من خلال هذا الاستطلاع أن نسبة المؤيدين لعزل الرئيس" قد انخفضت بمقدار 2% مقارنة باستطلاع مماثل كان قد أجري قبل أسبوع، بينما ارتفعت نسبة المعارضين للعزل بمقدار 2%.وبلغت نسبة الذين يثقون بإجراءات محاكمة الرئيس أمام المحكمة الدستورية 52%، في حين بلغت نسبة الذين لا يثقون بالمحاكمة 43%.وفيما يتعلق برد الرئيس يون على محاكمة العزل، أجاب 38% بأنه "يمارس أداء جيدا، بينما أجاب 56% بأنه يمارس أداء سيئا.وعند المقارنة مع نفس الاستطلاع الذي كان قد أُجري قبل أسبوع، ارتفع معدل الإجابة بالأداء الجيد بنسبة 5%، وانخفض معدل الإجابة بالأداء السيئ بنسبة 3%.وقد تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من الـ3 وحتى الـ5 من فبراير الجاري على 1005 من المواطنين الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما.