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المحلية

تباين الآراء العامة حول قضية عزل الرئيس يون والثقة في المحكمة الدستورية

Write: 2025-02-06 13:51:33Update: 2025-02-06 14:15:52

تباين الآراء العامة حول قضية عزل الرئيس يون والثقة في المحكمة الدستورية

Photo : YONHAP News

أظهرت  نتائج  استطلاع للرأي  العام  اليوم  أن  55%  من  المشاركين قالوا  إن  المحكمة الدستورية  يجب  أن  تؤيد  عزل  الرئيس  "يون صوك  يول"،  بينما  عارض  ذلك  40%  منهم.
وتبين  من  خلال  هذا  الاستطلاع أن  نسبة  المؤيدين لعزل  الرئيس"  قد  انخفضت  بمقدار 2%  مقارنة  باستطلاع مماثل  كان  قد  أجري  قبل  أسبوع،  بينما  ارتفعت  نسبة  المعارضين  للعزل  بمقدار  2%.
وبلغت  نسبة  الذين  يثقون  بإجراءات محاكمة  الرئيس  أمام  المحكمة  الدستورية 52%،  في  حين  بلغت  نسبة  الذين  لا  يثقون  بالمحاكمة 43%.
وفيما  يتعلق  برد  الرئيس  يون  على  محاكمة العزل،  أجاب  38%  بأنه  "يمارس أداء  جيدا،  بينما  أجاب  56%  بأنه  يمارس  أداء  سيئا.
وعند  المقارنة  مع  نفس  الاستطلاع الذي  كان  قد  أُجري  قبل  أسبوع،  ارتفع  معدل  الإجابة بالأداء  الجيد  بنسبة  5%،  وانخفض معدل  الإجابة  بالأداء السيئ  بنسبة  3%.
وقد  تم  إجراء  هذا  الاستطلاع في  الفترة  من  الـ3  وحتى  الـ5  من  فبراير  الجاري على  1005  من  المواطنين  الكوريين الذين  تتجاوز  أعمارهم 18  عاما.
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