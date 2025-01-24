انتشار حظر الوصول إلى ديب سيك في مختلف الوزارات الكورية

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قررت وزارات البيئة، والصحة والرفاهية، والمساواة بين الجنسين والأسرة، وهيئة الشرطة الوطنية الكورية، منع الوصول إلى تطبيق "ديب سيك" بالكامل، وهو منصة الذكاء الاصطناعي الصينية التي أثارت الجدل بسبب الإفراط في جمع المعلومات الشخصية.وقد انتشرت هذه الإجراءات الحكومية الكورية لتشمل ما هو أبعد من وزارات الأمن والاقتصاد، مثل الخارجية، والدفاع، والتجارة والصناعة والطاقة، حيث امتدت إلى وزارات الشؤون الاجتماعية، بعد أن أرسلت وزارة الداخلية والأمن وجهاز المخابرات الوطني وثائق رسمية إلى الوكالات الإدارية المركزية والحكومات المحلية تطلب فيها "توخي الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "ديب سيك".وقال مسؤولون حكوميون اليوم إن وزارة البيئة قامت بحجب الوصول إلى هذا التطبيق من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم. ومع ذلك، لم يتم منع الوصول إلى منصة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي".وأوضح مسؤول من وزارة البيئة أن نظام جمع المعلومات الشخصية الخاص بشركة "ديب سيك" ليس معروفا بشكل واضح حتى الآن، ولذلك طلبت سلطات المخابرات توخي الحذر في استخدامه. وأشار إلى أن الوزارة توصلت إلى أن نظام جمع المعلومات الخاص بـ"ديب سيك" يختلف عن "تشات جي بي تي" والأنظمة الأخرى، ولذلك قررت حظر الوصول إليه لمنع تسريب المعلومات.