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السياسية

رئيس البرلمان الكوري يلتقي بنظيره الصيني

Write: 2025-02-06 13:52:48Update: 2025-02-06 14:16:39

رئيس البرلمان الكوري يلتقي بنظيره الصيني

Photo : YONHAP News

التقى  رئيس  البرلمان الكوري  الجنوبي  "اوه وان  شيك"،  الذي  يزور  الصين  حاليا  بدعوة  من  المجلس الوطني  لنواب  الشعب  الصيني،  مع  رئيس  اللجنة الدائمة  للمجلس  الصيني "تشاو  لي  جي"، أمس  الأربعاء. 
وأعرب  "اوه"  خلال  اللقاء  عن  أمله  في  التواصل  النشط  في  المستقبل لتنشيط  التجارة  بين  كوريا  الجنوبية والصين  مع  ضمان  الإدارة  المستقرة لسلسلة  التوريد،  بما  في  ذلك  توريد  المواد الخام  والمعادن  الرئيسية، والتعاون  في  المجالات الصديقة  للبيئة  والمتقدمة. كما  طلب  الدعم  من  نظيره  الصيني  حتى  تتمكن  الشركات الكورية  العاملة  في  الصين،  البالغ عددها  9  آلاف  شركة،  من  ممارسة  أعمالها بسلاسة  في  بيئة  مستقرة  ويمكن  التنبؤ  بها.  وقال  أيضا  إن  العلاقات بين  كوريا  الجنوبية والصين  قد  حققت  تقدما  ملحوظا على  مدار  الثلاثين عاما  الماضية  منذ  إقامة  العلاقات الدبلوماسية،  وكان  عام  2024  عاما  ذا  مغزى  خاص  حيث  تم  تفعيل  العلاقات  الدبلوماسية في  مختلف  المجالات، وأعرب  عن  أمله  في  أن  تسهم  دورة  الألعاب  الآسيوية الشتوية  القادمة  في  هاربين  في  تحقيق  السلام والاستقرار  في  المنطقة.
ومن  جانبه،  أكد  رئيس  اللجنة الصينية  تشاو  أن  البلدين  حققا  الاستقرار  الإقليمي والتنمية  المشتركة  منذ  إقامة  العلاقات الدبلوماسية  في  عام  1992،  ودعا  إلى  تعزيز  التطوير  المستمر للمشاركة  التعاونية  الاستراتيجية بين  البلدين.
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