توقعات بتساقط ثلوج على بعض المناطق الكورية وسط موجة البرد القارس

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من المتوقع أن تتساقط ثلوج على بعض المناطق في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، وسط موجة البرد الشديدة المستمرة.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع تساقط أكثر من 25 سنتيمترا من الثلوج على المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة شمال "جولا" والأجزاء الداخلية من المنطقة الجنوبية للبلاد حتى يوم الغد السبت.ومن المتوقع أن تشهد مقاطعتا شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج، بينما ستشهد منطقة العاصمة أكثر من 10 سنتيمترات حتى الغد السبت.ومن المرجح أن تشهد منطقة "جولا" وجزيرة "جيجو" ثلوجا حتى نهاية الأسبوع.ومع موجة البرد القارس على مستوى البلاد، انخفضت درجات الحرارة الصغرى في الصباح إلى حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر في "بيونغ تشانغ" بمقاطعة "كانغ وان" اليوم الجمعة.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى بعد الظهر بما يصل إلى 6 درجات مئوية مقارنة بالأمس، لتصل إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر في سيول.وسوف تؤدي الرياح الباردة إلى المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة المحسوسة.ومن المتوقع أن تتراجع الموجة الباردة يوم الثلاثاء القادم.