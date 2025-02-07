زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط مدينة تشونغ جو

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ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر مدينة "تشونغ جو" بوسط مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" صباح اليوم الجمعة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الزلزال وقع في الساعة 2:35 صباحا، على بعد 22 كيلومترا إلى الشمال الغربي من "تشونغ جو"، بعمق 9 كيلومترات.وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد قالت في البداية إن قوة الزلزال كانت 4.2 درجة، لكنها سرعان ما خفضتها إلى 3.1 درجة.وكان هذا هو الأقوى من بين 7 زلازل وقعت في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.ووفقا لوزارة الداخلية، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو أضرار جسيمة، لكن السلطات تلقت 23 بلاغا من أشخاص شعروا بالهزة حتى الساعة 2:54 صباحا، من بينهم 13 من مقاطعة "كانغ وان" و8 من مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".