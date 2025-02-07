كبير المساعدين الرئاسيين يبرر قرار الأحكام العرفية

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قال كبير المساعدين الرئاسيين "جونغ جين سوك" إن تصور الرئيس "يون صوك يول" بأن النظام الدستوري في حالة أزمة هو على الأرجح ما دفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.جاء ذلك في جلسة الاستماع الثالثة للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في مزاعم التمرد المتعلقة بالأحكام العرفية، أمس الخميس، حيث قال "جونغ" إن "يون" رأى أن مصدر الأزمة هو إساءة استخدام السلطة التشريعية في البرلمان الذي تقوده المعارضة.وأشار كبير المساعدين الرئاسيين إلى ما أسماه بإساءة استخدام البرلمان لسلطاته في إقالة مسؤولي الحكومة، قائلا إن ذلك عطل شؤون الدولة، إضافة إلى قيام المعارضة بتخفيض ميزانية الحكومة لعام 2025.وادعى "يون"، الذي أعلن الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، أن البرلمان قام بشل إدارة الدولة من خلال تقديم 22 اقتراحا لعزل كبار المسؤولين، وتقويض وظائف الدولة من خلال تخفيض الميزانية.وعندما سأله النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، "بارك سون وان"، عما إذا كان قد أيد قرار "يون" بإعلان الأحكام العرفية، قال "جونغ" إنه لم يؤيده.