النيابة تطلب مراجعة تبرئة رئيس سام سونغ من تهمة الاندماج غير العادل

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طلبت النيابة العامة مراجعة حكم محكمة الاستئناف الأخير بتبرئة رئيس مجلس إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" من تهم الاندماج غير العادل والاحتيال المحاسبي.وتقدم المحققون في مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية بطلب مراجعة إلى لجنة مراجعة الاستئناف، وهو إجراء مطلوب عندما تدرس النيابة تقديم الاستئناف النهائي أمام المحكمة العليا بعد صدور حكم البراءة من قبل المحكمتين الأدنى درجة.وفي سبتمبر 2020، تم توجيه الاتهام إلى "لي" وآخرين بسبب مزاعم بأن إدارة "سام سونغ" تعمدت تخفيض قيمة شركة "سام سونغ سي آند تي"، التابعة للمجموعة، مع تضخيم قيمة شركة أخرى تابعة لها، وهي شركة "تشيه إيل" للصناعات، قبل اندماجهما في عام 2015، للمساعدة في صعود "لي" في إدارة الشركة.كما يُشتبه في قيامهم بالاحتيال المحاسبي في شركة تابعة ثالثة، وهي شركة "سام سونغ بايولوجيكس"، للمساعدة في تسهيل عملية الاندماج.