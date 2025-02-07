المرشح لمنصب الممثل التجاري الأمريكي يحذر من الخطوات التنظيمية الكورية

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حذّر مرشح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمنصب الممثل التجاري من ردود فعل قوية ضد الخطوات التي ستتخذها كوريا الجنوبية ودول أخرى لفرض لوائح تنظيمية قد تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية عبر الإنترنت.وأوضح المرشح "جاميسون غرير" موقفه أمس الخميس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، عندما سأله السيناتور "مايك كرابو" عما إذا كان يوافق على ضرورة الرد على كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، اللذين يسعيان إلى وضع إجراءات قد تؤثر سلبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية.واتهم السيناتور كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي بفرض متطلبات أو ضرائب خاصة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، مع إعفاء شركاتهم المحلية بل وحتى الشركات الصينية. وردا على ذلك، قال "غرير" إنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الإجراءات، وأكد على أن الولايات المتحدة قادرة على المنافسة بقوة في مجال التجارة عبر الإنترنت، وسوف ترد على أي تحركات من هذا القبيل.