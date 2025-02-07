وكالة فيتش تبقي على تصنيفها الائتماني لكوريا عند إيه إيه ناقص

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قررت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الإبقاء على تقييمها لتصنيف كوريا الجنوبية الائتماني عند "إيه إيه ناقص" مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تزايد عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي.وخفضت الوكالة توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 1.7%، بعدما كان 2%، مشيرة إلى أن الاقتصاد الكوري سيتأثر من عدم اليقين السياسي الداخلي والسياسات الجمركية الأمريكية.وتوقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبيةفي العام القادم 2.1%، مع تحسن الاستهلاك وآفاق الاستثمار في المرافق والبناء.وقد قررت وكالة "فيتش" رفع تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية من "إيه زائد" إلى "إيه إيه ناقص" في عام 2012، وحافظت على نفس التصنيف منذ ذلك الحين.كما أبقت مؤسستا التصنيف الائتماني "إس آند بي" و"موديز" على تصنيفهما الائتماني لكوريا الجنوبية عند "إيه إيه" و"إيه إيه 2" على التوالي.