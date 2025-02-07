كوريا الأولى عالميا في صفقات بناء السفن في يناير

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث صفقات بناء السفن في شهر يناير الماضي، متغلبة على الصين، رغم الانخفاض في الطلبات العالمية على بناء السفن.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن في شهر يناير الماضي 1.46 مليون طن، بانخفاض نسبته 74% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على صفقات لبناء 900 ألف طن من السفن، أي ما يمثل 62% من إجمالي الصفقات العالمية، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى العالم، وتلتها الصين بالحصول على صفقات لبناء 270 ألف طن من السفن.وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، حصلت كوريا الجنوبية على صفقات لبناء 130 ألف طن من السفن، فيما حصلت الصين على 1.93 مليون طن من السفن.