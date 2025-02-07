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الاقتصادية

عمليات الحفر تثبت عدم الجدوى الاقتصادية للتنقيب عن الغاز في ديه وانغ كوريه

Write: 2025-02-07 13:03:44Update: 2025-02-07 13:21:54

عمليات الحفر تثبت عدم الجدوى الاقتصادية للتنقيب عن الغاز في ديه وانغ كوريه

Photo : YONHAP News

تبين من نتائج أول عمليات الحفر الاستكشافية في بقعة "ديه وانغ كوريه" في البحر الشرقي عدم ثبوت الجدوى الاقتصادية لأحد مكامن النفط والغاز المحتملة.
وكانت الحكومة الكورية قد أثارت في شهر يونيو من العام الماضي احتمال وجود ما يصل إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز في تلك البقعة التي تقع في البحر قبالة مدينة بوهانغ. وكانت قد توقعت أن تبلغ قيمة المشروع حوالي 5 أضعاف القيمة السوقية لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات في حالة نجاح تنفيذه.
وقد بدأت عمليات الحفر للتنقيب عن الغاز في البحر الشرقي يوم العشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي في أحد مكامن النفط والغاز السبعة المحتملة، واستمرت عمليات الحفر لمدة 47 يوما.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة والتجارة "تشيه نام هو" في موجز صحفي أمس الخميس إن النتيجة الأولية للحفر أظهرت احتمال وجود غاز في نقطة "ديه وانغ كوريه"، لكن معدل تشبع الهيدروكروبونات، وهو عامل رئيسي في تقدير كمية النفط والغاز في الحوض المحتمل، لم يكن كبيرا بما يحقق جدوى اقتصادية.
وأشار "تشيه" إلى أنه تم ترميم ما تم حفره إلى حالته الأصلية، مشيرا بذلك إلى أنه من المستبعد إجراء عمليات حفر مرة أخرى في ذلك الموقع.
وأعربت الحكومة الكورية عن عزمها إجراء عمليات حفر استكشافية إضافية في مكامن النفط الأخرى القريبة من نقطة "ديه وانغ كوريه".
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