الاتحاد الأوربي يعرب عن احترامه لشجاعة البرلمان الكوري في حماية الديمقراطية

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أجرى وفد برلماني كوري يقوم حاليا بجولة أوربية محادثات في بروكسل عاصمة بلجيكا مع عدد من مسؤولي البرلمان الأوربي ذوي الصلة بشؤون شبه الجزيرة الكورية، بمن فيهم نائبة رئيس البرلمان الأوربي "كريستيل شالديموز"، ونائب أمين عام الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية "سايمون موديو".وخلال هذه المحادثات، أعرب مسؤولو البرلمان الأوربي عن احترامهم لإرادة وشجاعة البرلمان الكوري في حماية الديمقراطية.واتفق الجانبان في الرأي على ضرورة تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي.ودعا الوفدُ الكوري البرلمانَ الأوروبي إلى دعمه المستمر للعلاقات بين كوريا والاتحاد الأوربي .وخلال المحادثات، قام الوفد الكوري بتسليم رسالتين شخصيتين بعث بهما رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" لكل من رئيسة البرلمان الأوربي "روبرتا ميتسولا"، ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فو دير لاين".الجدير الذكر أن جولة الوفد البرلماني الكوري الأوربية تشمل 3 دول، هي بلجيكا وسويسرا وبريطانيا.