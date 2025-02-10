كوريا الجنوبية تضيف ذهبية المسار القصير في الألعاب الآسيوية الشتوية

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فازت اللاعبة الكورية "تشيه مين جونغ"، أمس الأحد، بميداليتها الذهبية الثالثة في التزلج السريع على المضمار القصير في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في الصين.واحتلت تشيه المركز الأول في نهائي حدث التزلج السريع على المضمار القصير للسيدات لمسافة ألف متر، الذي أقيم في قاعة متعددة الوظائف في مركز "هيلونغ جيانغ" للتدريب على الأحداث الجليدية في مدينة "هاربين".وكانت تلك هي الميدالية الذهبية الثالثة لتشيه في دورة هاربين، حيث فازت بالميدالية الذهبية في التتابع المختلط لمسافة ألفي متر، بالإضافة إلى حدث 500 متر للسيدات.وتعد تشيه أول رياضية كورية جنوبية تحصل على ثلاث ميداليات ذهبية في هاربين.وفي حدث التزلج السريع على المضمار القصير للرجال لمسافة ألف متر أمس الأحد، فاز اللاعب "جانغ سونغ او" بالميدالية الذهبية للمرة الثانية في المسابقة.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد فازت حتى الآن بست ميداليات ذهبية في التزلج السريع على المضمار القصير.