ترامب يفرض تعريفات جمركية بـ25% على الصلب والألمنيوم

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيعلن عن خطط لتطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، اليوم الاثنين.ونقلت وكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى عن ترامب هذه التصريحات التي أدلى بها للصحفيين اليوم على متن الطائرة الرئاسية في أثناء سفره إلى "نيو أورليانز" لمشاهدة مباراة السوبر بول.وقال ترامب إن أي نوع من الفولاذ سيدخل الولايات المتحدة سوف يخضع لتعريفات جمركية بنسبة 25%. وعندما سئل عن الألومنيوم، أجاب بأن الألومنيوم سيكون أيضا خاضعا لتلك التعريفات الجمركية.وقال ترامب أيضا إنه سيعلن عن تعريفات متبادلة يوم الغد الثلاثاء أو بعد غد، وسوف تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ على الفور تقريبا.يذكر أنه خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم الجمركية.