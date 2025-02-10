الرسوم الجمركية الصينية المتبادلة على الواردات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ

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دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الصين على بعض الواردات الأمريكية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وأعلنت بكين عن الرسوم الجمركية يوم الثلاثاء الماضي مباشرة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من المنتجات الصينية.وبدءا من اليوم الاثنين، ستفرض الصين ضريبة حدودية بنسبة 15% على واردات منتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكية، ورسوما جمركية بنسبة 10% على النفط الخام الأمريكي والآلات الزراعية والسيارات ذات المحركات الكبيرة.وفي الأسبوع الماضي، أطلقت السلطات الصينية أيضا تحقيقا لمكافحة الاحتكار في شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل، وفرضت ضوابط تصدير على 25 معدنا نادرا.وأضافت الصين أيضا شركتين أمريكيتين، هما شركة التكنولوجيا الحيوية "إيللومينا"، وشركة تجارة التجزئة للأزياء "بي في إتش"، إلى ما يسمى بقائمة "الكيانات غير الموثوقة".