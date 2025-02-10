تواصل عمليات البحث عن خمسة أفراد من طاقم قارب صيد مفقودين

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يواصل عمال الإنقاذ البحث عن أشخاص مفقودين بعد غرق قارب صيد في المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية أمس الأحد.ووفقا لفرع مدينة "يوسو" لقوات حرس السواحل الكورية اليوم الاثنين، واصل عمال الإنقاذ البحث عن أفراد الطاقم الخمسة المفقودين طوال الليل.وقد أُجري بحث مكثف حول الموقع حيث عثر روبوت بحري يتم التحكم فيه عن بعد على القارب الغارق، ولكن لم يحدث أي تقدم في البحث عن الأشخاص المفقودين.وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء القارب الذي يبلغ وزنه 139 طنا في الساعة 1:41 من صباح أمس الأحد في المياه قبالة إحدى الجزر بالقرب من مدينة يوسو بمقاطعة جنوب جولا.وكان القارب المنكوب يحمل 14 فردا من أفراد الطاقم، وهم ثمانية كوريين جنوبيين وثلاثة فيتناميين وثلاثة إندونيسيين. وقد توفي خمسة كوريين جنوبيين، ولا يزال الآخرون في عداد المفقودين.