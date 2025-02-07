القائم بأعمال الرئيس الكوري يناقش الاستجابة لقرارات ترامب الجمركية

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التقى "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري اليوم الاثنين مع عدد من كبار المسؤولين ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية، حيث ناقش معهم سبل الاستجابة لخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم.وقالت وزارة المالية إن القائم بأعمال الرئيس "تشيه" ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين ومساعدي الرئيس، بمن فيهم وزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة، ومدير مكتب تنسيق السياسات، ومدير السياسات في المكتب الرئاسي، ومدير مكتب الأمن القومي، ووزير التجارة، حيث تبادل معهم الآراء حول نتائج محادثات القمة الأمريكية اليابانية الأخيرة، وسبل الاستجابة للقضايا التجارية الرئيسية الراهنة، خاصة في القطاع الرقمي.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد أعلن أمس الأحد أنه سيصدر خطة لتطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم.