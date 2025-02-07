المعارضة تقترح تخصيص ميزانية تكميلية بقيمة 30 تريليون وون للتعافي والنمو

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ألقى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" خطابا أمام البرلمان اليوم الاثنين، جدد فيه دعوته لتخصيص ميزانية تكميلية بقيمة 30 تريليون وون، اي ما يعادل حوالي 20.6 مليار دولار، من أجل التعافي والنمو الاقتصادي.وحث "لي" الحكومة على عدم تفويت هذه الفرصة لإحياء الاقتصاد من خلال توسيع الإنفاق المالي، وكشف عن خطة لإنشاء لجنة للتعافي والنمو، لكي يتمكن من خلالها الحزب المعارض الرئيسي من قيادة الحملات ذات الصلة.وشدد "لي" على أنه يتوجب على كوريا تقليل ساعات العمل لتصبح دولة تكنولوجية عالية الإبداع ومستقلة، ودعا إلى تطبيق نظام 4 أيام عمل في الأسبوع.وبالإضافة إلى ذلك، دعا "لي" حزب قوة الشعب الحاكم إلى إجراء مناقشات جادة حول تمديد سن التقاعد للتعامل مع ساعات العمل الأقصر، وانخفاض معدلات المواليد وزيادة شيخوخة السكان وانخفاض عدد السكان في سن العمل، كما اقترح إنشاء لجنة برلمانية خاصة للاستجابة لسياسات التجارة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس "دونالد ترامب".