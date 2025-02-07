حصة الطاقة النووية من توليد الكهرباء في كوريا تسجل أعلى مستوياتها منذ 15 عاما

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تبين أن حصة الطاقة النووية من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في كوريا الجنوبية بلغت 32.5% في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 15 عاما.ووفقا لتقرير صادر عن بورصة الطاقة الكهربائية أمس الأحد، بلغ حجم تداول الكهرباء في العام الماضي 549 ألفا و387 غيغاواط في الساعة.وأشار التقرير إلى أنه تم توليد 32.5% من الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية، و29.8% بالغاز الطبيعي المسال، و29.4% بالفحم، و6.9% من الطاقة المتجددة.وقال التقرير إن حصة الطاقة النووية من إجمالي الطاقة الكهربائية كانت عند مستوى 40% حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم انخفضت إلى مستوى 30% بسبب زيادة حصة الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.وشهدت حصة الطاقة النووية أقل مستوياتها عند 23.7% في عام 2018 خلال فترة حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" التي انتهجت سياسة لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية.ومنذ تنصيب الرئيس "يون صوك يول" في عام 2022، بدأت الحكومة الكورية في زيادة الاعتماد على الطاقة النووية مجددا، حيث ارتفعت حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء مرة أخرى إلى مستوى 30%.ووفقا لجمعية صناعة الطاقة النووية الكورية، بلغ معدل استخدام محطات الطاقة النووية في العام الماضي 83.8%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 9 سنوات.