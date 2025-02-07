توقعات بحضور الرئيس الصيني قمة آبيك في كوريا الجنوبية هذا العام

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استقبل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يوم الجمعة الماضي رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" الذي قام بزيارة لمدينة هاربين الصينية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها رئيس صيني مع رئيس للبرلمان الكوري الجنوبي منذ أن اجتمع الرئيس الصيني "شي" مع رئيس البرلمان الأسبق "تشونغ أوي هوا" في بكين في شهر ديسمبر من عام 2014.وخلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الكوري "او"في هاربين، أعرب الرئيس الصيني "شي" عن أمله في الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية.كما أعرب "شي" عن اعتقاده بأن الشعب الكوري الجنوبي لديه الحكمة والقدرة على حل الوضع السياسي الداخلي الراهن، في إشارة إلى قضية الأحكام العرفية وعزل الرئيس "يون صوك يول".وقال "شي" إنه من المعتاد أن يحضر الرئيس الصيني قمة آبيك، موضحا أنه يدرس بجدية المشاركة في تلك القمة التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر من هذا العام.