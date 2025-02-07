كيم جونغ أون يتعهد بمواصلة تعزيز القدرة النووية

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أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التزامه بتعزيز القدرة النووية لكوريا الشمالية، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء النزاعات في شبه الجزيرة الكورية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" أوضح هذا الموقف خلال زيارته لوزارة الدفاع أول من أمس السبت بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين على تأسيس الجيش الكوري الشمالي، حيث أعلن "كيم" مجددا سياسته الثابتة المتمثلة في تطوير المزيد من القدرات النووية.كما اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحرب في أوكرانيا، وقال إن كوريا الشمالية ستدعم القوات الروسية في تلك الحرب، ملمحا بذلك إلى احتمال إرسال المزيد من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا.وقال "كيم" إنه لا يريد أي توتر غير ضروري في المنطقة، وأنه سيتخذ في الوقت نفسه تدابير مضادة لضمان التوازن الإقليمي.